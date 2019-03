Cronaca



Vento forte, si scoperchia un tetto: paura in città

martedì, 26 marzo 2019, 13:07

Vigili del fuoco e vigili urbani sono intervenuti questa mattina in via Francesco Carrara perché il forte vento aveva scoperchiato parte del tetto di una villa a tre piani. Il tratto di strada è stato chiuso e i veicoli provenienti da Porta San Pietro hanno dovuto svoltare in via Garibaldi, uscire dalla città e rientrare da Porta Elisa. Nessun ferito, solo danni al tetto