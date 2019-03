Cronaca



Zucconi dà il benvenuto al nuovo questore

mercoledì, 27 marzo 2019, 11:32

“Intendo dare il mio caloroso benvenuto al nuovo questore di Lucca, dottor Maurizio Dalle Mura, insediatosi ieri mattina, e rivolgo a lui i migliori auguri di buon lavoro. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il dott. Vito Montaruli per l’importante lavoro svolto alla guida della nostra questura”.

Queste le parole dell’onorevole Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia ed eletto proprio nel Collegio di Lucca.

“Il dottor Dalle Mura si troverà a fronteggiare una situazione che in questi anni ha fatto registrare notevoli passi avanti rispetto alla lotta alla criminalità, grazie all’encomiabile lavoro congiunto di forze dell’ordine e magistratura, ma troverà anche uno scenario caratterizzato da fenomeni di spaccio, prostituzione e malaffare – prosegue Zucconi.

Mi riferisco agli allarmanti episodi che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi a Viareggio, in particolar modo nella zona della pineta. La nostra città purtroppo evidenzia una carenza di sicurezza in troppe zone, che l’hanno messa al centro delle cronache nazionali per i recenti avvenimenti accaduti, come l’aggressione al poliziotto in pineta di ponente, gli arresti degli spacciatori in pineta di levante, le aggressioni e le rapine ai danni delle persone, delle attività e delle stesse strutture sanitarie pubbliche e private”.

“Sono sicuro che con il dott. Dalle Mura saremo in buone mani – conclude Zucconi - la sua lunga e importante esperienza, che lo ha visto in prima linea in molte città italiane, verrà ora messa al servizio di Lucca e provincia.

Abbiamo un’unità di vedute sugli obiettivi, che hanno come unico filo conduttore quello di far sentire sicuri i cittadini, nell'ottica della massima collaborazione e del dialogo costante anche con le altre forze dell'ordine, quali l'arma dei carabinieri e la polizia locale”.