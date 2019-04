25 Aprile: Palazzo Ducale "preso d'assalto" per le visite guidate gratuite

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 26 aprile 2019, 16:30

Un problema persistente da anni che riguarda la scarsa cartellonistica di segnalazione del passaggio a livello di Cerasomma, sulla via Pisana, di incrocio con la via omonima, è quanto lamentato da tempo dai residenti della zona alla direzione ferroviaria regionale

venerdì, 26 aprile 2019, 11:46

Al via domani mattina alle 10 (sabato 27 aprile) "Lucca Bimbi", la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie, che si terrà questo weekend (sabato 27 e domenica 28 aprile), dalle 10 alle 20, nella prestigiosa cornice del Real Collegio...

venerdì, 26 aprile 2019, 10:54

Si completerà a breve il trasferimento del segretariato sociale e dell'area diritti e cittadinanza del servizio sociale del comune di Lucca a Campo di Marte. Lo ha annunciato in commissione sociale l'assistente sociale Lucia Altamura. Nel 2O18 ci sono stati 5OO accessi al segretariato (di cui 5O residenti in centro...

venerdì, 26 aprile 2019, 10:39

L'amministratore apostolico, arcivescovo Italo Castellani, interviene in vista dell'inizio del nuovo ministero in diocesi, domenica 12 maggio, da parte dell'arcivescovo Paolo Giulietti

venerdì, 26 aprile 2019, 00:07

Questa mattina, nel corso di una manifestazione antifascista per le vie del centro, alcuni adesivi sono stati affissi il più in alto possibile e perfino una strada, via Fillungo, è stata sostituita con il nome di un partigiano

giovedì, 25 aprile 2019, 13:13

Il 74° Anniversario della Liberazione, organizzato, come di consueto, dalla prefettura, dalla provincia e dal comune di Lucca, in collaborazione con le Associazioni della Resistenza, combattentistiche, patriottiche e d’arma, ha avuto inizio alle 9,30 con il tradizionale omaggio al Monumento ai Caduti in piazza XX settembre