Al Real Collegio, la grande festa dei bambini e delle famiglie

sabato, 27 aprile 2019, 15:29

E’ stato un grande successo la tradizionale “Gara della Libertà”, disfida di balestre da banco svoltasi giovedì 25 aprile, presso Volterra, organizzata dalla Compagnia Balestrieri della Città di Volterra e a cui ha preso parte la Compagnia Balestrieri di Lucca

sabato, 27 aprile 2019, 09:19

Foglio di via obbligatorio per una donna livornese di 35 anni, già nota alle forze dell'ordine per pregressi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e per la madre, M. T., residente a Livorno, complici di un furto avvenuto nella serata del 26 aprile all'Esselunga di via Dante Alighieri

venerdì, 26 aprile 2019, 22:18

Oggi alle 15.30 alla chiesa dell'Arancio si sono svolti i funerali di Giuliano Lombardi, padre della collega Alessia, storico tifoso rossonero ed ex carabiniere a cavallo

venerdì, 26 aprile 2019, 19:25

Una marcia silenziosa e composta ha attraversato il centro storico di Lucca per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo dello Sri Lanka, recentemente martoriato da feroci attentati terroristici di matrice islamica

venerdì, 26 aprile 2019, 16:30

Un problema persistente da anni che riguarda la scarsa cartellonistica di segnalazione del passaggio a livello di Cerasomma, sulla via Pisana, di incrocio con la via omonima, è quanto lamentato da tempo dai residenti della zona alla direzione ferroviaria regionale

venerdì, 26 aprile 2019, 12:02

Palazzo Ducale preso letteralmente d'assalto nel pomeriggio di ieri – 25 aprile – in occasione delle visite guidate gratuite - organizzate dalla provincia e dalla prefettura di Lucca in collaborazione con il comune di Lucca - che da qualche anno caratterizzano la seconda parte degli appuntamenti della Festa della Liberazione