Al via "Lucca per il lavoro"

venerdì, 19 aprile 2019, 12:32

di eliseo biancalana

È stato firmato stamani a Palazzo Orsetti il protocollo di intesa "Lucca per il lavoro". L'iniziativa promossa dal comune di Lucca mette insieme le realtà del territorio impegnate sul fronte dell'occupazione con il fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e aiutare le persone in cerca di lavoro. Al protocollo aderiscono il comune di Lucca, il centro per l'impiego, l'ufficio scolastico, la provincia, lacamera di commercio di Lucca, il Polo tecnologico lucchese, l'arcidiocesi di Lucca con la Caritas e con la pastorale sociale e del lavoro, la Fondazione cassa di risparmio di Lucca, la Fondazione banca del monte di Lucca, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio Ascom Lucca, Confesercenti, Cooperative Toscana Nord, Legacoop, Coldiretti Lucca, Confagricoltura, CIA, Cgil, Cisl, Uil.

Il sindaco Alessandro Tambellini ha riconosciuto pubblicamente il ruolo svolto dal consigliere comunale Roberto Guidotti nell'elaborazione del protocollo. "Il primo e vero obiettivo - ha spiegato Guidotti - è quello di avviare un processo di coordinamento fra i principali attori pubblici e privati del settore del lavoro per implementare azioni volte a favorire l'occupazione e il reinserimento nel lavoro dei residenti del comune di Lucca".



"Lucca per il lavoro" prevede la creazione di un tavolo di coordinamento tra gli enti aderenti e l'apertura di uno "sportello lavoro" per cercare di mettere insieme domanda e offerta di lavoro. Il fine è quello di incrementare le opportunità di occupazione dipendente e autonoma e prevenire e gestire le crisi aziendali. I destinatari sono le persone disoccupate, con particolare riguardo ai giovani e alle donne.



Soddisfazione per il protocollo è stata espressa dai rappresentanti degli enti aderenti. Sono stati presenti Roberto Camisi (segretario generale camera di commercio), Matteo Binazzi (Confagricoltura), Gianluigi Guidi (Polo Tecnologico), Maurizio Fantini (Coldiretti), Andrea Giannecchini (CNA), Alessio Lucarotti (Confesercenti), Michela Fucile (Confartigianato), Roberto Favilla (Confartigianato), Mariarosa Costabile (Cgil), Rodolfo Pasquini (Confcommercio) e monsignor Michelangelo Giannotti (vicario genenerale della arcidiocesi di Lucca).