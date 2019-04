Anpana Lucca e giovani di Chiatri impegnati nel recupero dei rifiuti nei boschi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 1 aprile 2019, 13:02

Il questore Dalle Mura oggi ha dato il benvenuto ai due nuovi commissari della polizia di Stato, Massimiliano Merola e Vitantonio Losacco, già in servizio rispettivamente presso la questura di Lucca e il commissariato di Viareggio, dove sono rientrati al termine del periodo di formazione presso la scuola superiore della...

lunedì, 1 aprile 2019, 12:44

In questi cinque anni, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha investito oltre 100 milioni di euro in interventi ed opere di prevenzione, per la sicurezza idraulica

lunedì, 1 aprile 2019, 12:36

La grande solidarietà si è nuovamente ripetuta per la “fantastica cena” a favore del progetto: “Giochiamo in Sala Operatoria” per aiutare le infermiere, che si prendono cura dei bambini e che prestano servizio all’ospedale S. Luca di Lucca, a poter regalare ai piccoli pazienti un simpatico dono

lunedì, 1 aprile 2019, 12:07

Mocarelli, 39 anni, è laureato in Economia Aziendale e attualmente lavora presso un'agenzia di categoria degli artigiani nella sezione per l'accesso al credito. Precedentemente è stato calciatore professionista vantando oltre 250 presenze in Serie C: è stato capitano di Lucchese e Perugia oltre ad aver militato in importanti squadre

sabato, 30 marzo 2019, 18:34

Brutto infortunio sul lavoro oggi pomeriggio poco dopo le 16.30 quando un uomo, alla guida del trattore, è finito con le gambe schiacciate dal veicolo che si era ribaltato

sabato, 30 marzo 2019, 17:40

Si è svolta lunedì 25 marzo nell'aula magna della scuola Media Giosuè Carducci la premiazione del concorso “Un Poster per la Pace”, realizzato ad opera del Lions Club Lucca Host