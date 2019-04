Cronaca



Antraccoli nord, le possibili modifiche alla viabilità per la messa in sicurezza della circolazione stradale

giovedì, 18 aprile 2019, 10:51

di giulia del chiaro

L’istituzione della zona 30, con la possibilità per i cittadini di sperimentare temporaneamente la soluzione, in via Fonda e in via del Cantone e la promessa di portare, di fronte ai tecnici, la richiesta dell’introduzione di un semaforo pedonale a chiamata sulla via Romana all’altezza dell’ex bar Achille. È quanto emerso dall’incontro di ieri sera tra gli abitanti di Antraccoli e l’assessore Celestino Marchini.

È stato un dibattito sentito, dai molti cittadini presenti ed – in alcuni momenti – dai toni particolarmente accesi, quello di ieri sera alla scuola elementare Guidi di via Paladini ad Antraccoli, segno di una problematica che da tempo affligge la popolazione residente. Sono stati proprio i cittadini, infatti, che da tempo lamentavano una serie di problematiche di circolazione e sicurezza, a richiedere un incontro pubblico con l’assessore alla viabilità, Celestino Marchini, appoggiati dal consigliere comunale, residente nella frazione, Claudio Cantini.

Tra le principali problematiche la difficoltà di attraversare in sicurezza la via Romana, la mancanza di parcheggi pubblici in via Fonda e via del Cantone e l’utilizzo delle due vie come scorciatoia al fine di evitare il traffico della Romana. È emerso, infatti, come la via sia quotidianamente utilizzata, da non residenti, per raggiungere via della Madonnina e Capannori in velocità, sfrecciando sulle strade già di per sé rese pericolose a causa del restringimento dovuto alle auto parcheggiate lungo la carreggiata che, oltre a ridurla, compromettono la visibilità.

“Pensando a quanto fatto e tenendo presente i problemi attuali ho valutato, insieme ai tecnici comunali, alcune possibilità di modulazione del traffico in via del Cantone e via Fonda – ha spiegato l’assessore Marchini – con l’obiettivo di rendere più sicura la circolazione nella zona”. Così Marchini ha passato in rassegna le diverse soluzioni individuate che prevedono, oltre all’istituzione della zona 30, la possibilità di introdurre dei sensi unici e delle strade che, sempre a senso unico, si muovano circolarmente all’interno del quartiere. “L’importanza della zona 30, che stiamo già sperimentando con successo a San Marco, all’Arancio ed in centro storico, – ha spiegato – è dovuta alla sua capacità salvavita dal momento che i dati mostrano come a 30 chilometri orari circa l’85 per cento dei pedoni investiti esce illeso dall’impatto mentre la percentuale si dimezza a 50 chilometri orari.”

Bocciati dagli abitanti sia l’istituzione del senso unico che delle strade circolari sempre a senso unico che, secondo la maggioranza, contribuirebbero solo a favorire un aumento di velocità dei mezzi di passaggio senza risolvere il problema delle auto parcheggiate, che secondo gli abitanti dovrebbe essere superato con la costruzione, da parte dell’amministrazione comunale, di parcheggi pubblici.

Per ciò che riguarda un attraversamento sicuro, tra Antraccoli nord e sud, è intervenuto il consigliere Claudio Cantini chiedendo all’assessore di sottoporre nuovamente ai tecnici, date le modifiche dovute allo spostamento del bar Achille, la possibilità di introdurre sulla Romana, all’altezza dell’incrocio con via di Picciorana, un semaforo a chiamata che, oltre consentire un attraversamento in sicurezza della carreggiata, ridurrebbe la velocità dei veicoli in transito.

L’incontro si è concluso con la presa di alcune decisioni: per ciò che riguarda la richiesta del semaforo a chiamata sulla Romana l’assessore, anche se con qualche dubbio data la collocazione in prossimità di un incrocio, si impegnerà a portare l’istanza di fronte ai tecnici. Sul tema Antraccoli nord – nello specifico via del Cantone e via Fonda – l’idea emersa è quella di limitarsi ad istituire la zona 30 in tutta l’area, evitando i sensi unici proposti da Marchini, per un periodo di prova sottoponibile al parere degli abitanti dopo qualche mese di sperimentazione.

Durante la serata è emerso, a più voci, anche il problema legato alla pista ciclabile di via Paladini che, ferma con i lavori da luglio scorso, sarà oggetto di un incontro, in programma per venerdì 26 alle 21, sempre alla scuola elementare di Antraccoli, con l’assessore Marchini ed il sindaco Alessandro Tambellini.