Cronaca



Auto si ribalta a Sant'Anna

venerdì, 12 aprile 2019, 17:35

di gabriele muratori

Incidente stradale questo pomeriggio A Sant'Anna, in via Vecchi Pardini incrocio via Boboli, dove un'automobile ha sbandato contro il muro di un'abitazione per poi ribaltarsi su un lato. Allertati i soccorsi, è intervenuta un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca per soccorrere il conducente, assieme ad una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'ambiente. Nell'impatto con il fabbricato infatti, l'auto ha danneggiato una tubatura esterna del metano, facendo fuoriuscire il gas. Il lavoro dei pompieri comunque è stato tempestivo e la fuga di gas subito tamponata, mentre l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso di Lucca in codice giallo per accertamenti.