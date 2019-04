Cronaca



Aveva rubato in un'abitazione di Piano di Coreglia: arrestato in piazza Santa Maria

martedì, 16 aprile 2019, 16:39

Il ragazzo si era introdotto alle 13.30 circa all’interno di un’abitazione a Piano di Coreglia dove era stato scoperto dal proprietario di casa mentre rovistava nel salotto al piano superiore. Vistosi scoperto, si era nascosto dietro la porta della stanza, dopodiché, per guadagnarsi la fuga e quindi l’impunità, aveva dato una forte spinta all’uomo facendolo rovinare a terra dileguandosi immediatamente senza rubare nulla.

Il ladro, un 19enne di Barga di origine straniere, disoccupato e censurato, rimasto sempre nella zona di Piano di Coreglia, alle 14,30, si era introdotto di nuovo all’interno dell’abitazione, imbattendosi subito in una signora amica della mamma del proprietario, che lo aveva sorpreso all’interno della camera da letto. Il malvivente, vistosi ancora scoperto, si era dileguato immediatamente dopo essere riuscito ad impossessarsi di una telecamera digitale, di un orologio da uomo in acciaio e di una fede nuziale in oro giallo, recando un danno patrimoniale di circa 800 euro.



La donna, nel frattempo, aveva subito chiamato il 112 e la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo aveva inviato sul posto una pattuglia della stazione di Borgo a Mozzano e un equipaggio del nucleo radiomobile. I militari, giunti dopo pochi minuti, avevano acquisito tutti gli elementi utili, avviando le relative indagini e riuscendo, con la collaborazione dei commilitoni della stazione di Lucca, a rintracciare il responsabile del reato a Lucca in Piazza Santa Maria, dove era stato fermato, controllato e trovato in possesso di una parte della refurtiva – fede nuziale – posta sotto sequestro probatorio.

Il giovane malvivente è stato quindi tratto in arresto per i reati di furto aggravato in abitazione e tentata rapina impropria aggravata e il PM – sostituto procuratore di turno - informato dagli operanti, sulla scorta del chiaro quadro probatorio raccolto, della personalità del soggetto nonché della sua concreta pericolosità sociale, ha disposto la traduzione in carcere in attesa della fissazione dell’udienza di convalida davanti al G.I.P., tenutasi nel pomeriggio del 13 aprile al termine della quale il giudice ha convalidato il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, disponendo la custodia cautelare in carcere.