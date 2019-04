Camminata del Cuore del Soroptimist Club di Lucca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 13 aprile 2019, 18:09

Dopo 4 lezioni e un totale di circa 20 ore, si sono svolti questa mattina, presso l'Ufficio Diritti Animali di Anpana Lucca, gli esami del "Corso base regionale per volontari di protezione civile" a indirizzo zoofilo

sabato, 13 aprile 2019, 12:53

Sono in corso i preparativi per l’ingresso del nuovo arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Manca poco meno di un mese alla cerimonia che culminerà con la messa di inizio del Ministero Episcopale del Vescovo Paolo a Lucca il 12 maggio

sabato, 13 aprile 2019, 12:41

Nelle motivazioni per il conferimento dell'onorificenza si legge: “Egittologa insigne e donna di grande cultura, che con i suoi studi, il rigore morale e l'impegno quotidiano ha dato lustro alla città e al nostro territorio distinguendosi per alti meriti a livello nazionale ed internazionale”

sabato, 13 aprile 2019, 12:28

Un uomo e una donna, marito e moglie, entrambi 50enni, residenti a Lucca, sono stati sorpresi presso uno dei locali punti vendita Esselunga della città, dopo aver asportato fraudolentemente prodotti di vario tipo per un importo di circa 200 euro

venerdì, 12 aprile 2019, 19:10

Ci ha contattato un residente del centro storico arrabbiato ed amareggiato per una sanzione amministrativa che gli è stata erogata per divieto di sosta, nonostante esponesse all’interno della propria autovettura un permesso europeo per il parcheggio dei disabili

venerdì, 12 aprile 2019, 17:35

Incidente stradale questo pomeriggio A Sant'Anna, in via Vecchi Pardini incrocio via Boboli, dove un'automobile ha sbandato contro il muro di un'abitazione per poi ribaltarsi su un lato