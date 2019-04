“Caro Arcivescovo, qui è la sua famiglia”: il saluto del clero a monsignor Castellani

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 18 aprile 2019, 10:51

L’istituzione della zona 30, con la possibilità per i cittadini di sperimentare temporaneamente la soluzione, in via Fonda e in via del Cantone e la promessa di portare, di fronte ai tecnici, la richiesta dell’introduzione di un semaforo pedonale a chiamata sulla via Romana all’altezza dell’ex bar Achille.

mercoledì, 17 aprile 2019, 23:36

Da questa mattina e per quasi tutto il resto della giornata nella zona di San Concordio tra via delle Fornacette, viale San Concordio e via Francesconi, c'è stato un black-out elettrico a causa delle fiamme divampate all'interno di una cabina elettrica

mercoledì, 17 aprile 2019, 18:01

Il testo dell’omelia per la Messa Crismale celebrata da monsignor Italo Castellani, di oggi pomeriggio in cattedrale alle ore 17.30

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:57

Si svolge oggi, il giorno di Mercoledì Santo, nella Cattedrale di San Martino, la messa crismale presieduta dal vescovo Italo. E’ stata questa l’occasione solenne per Monsignor Castellani di parlare al suo presbiterio prima di lasciare il mandato episcopale a Lucca

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:08

Dopo l'apertura del nuovo Parco di via Matteotti a Sant'Anna lunedì in questi giorni è stato completato anche il nuovo tratto della pista ciclabile di viale Puccini, che collega il quartiere più popoloso di Lucca con il centro storico cittadino

mercoledì, 17 aprile 2019, 13:25

Proprio in questi giorni la provincia di Lucca, che poco meno di un anno fa aveva elaborato un articolato progetto di recupero dell' "Ex Cavallerizza Ducale"(nell'omonima via che unisce piazza S. Maria a Piazza S. Frediano), ha ricevuto dalla Regione Toscana il via libera al finanziamento del progetto da 2...