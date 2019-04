Cronaca



Cinque feriti in uno scontro a Monte San Quirico

venerdì, 5 aprile 2019, 12:22

di gabriele muratori

Un incidente stradale, senza particolari conseguenze, è accaduto questa mattina verso le 8.30 presso il trafficato punto del Foro Boario, nei pressi del ponte di Monte San Quirico, dove due automobili si sono scontrate frontalmente, causando però il ferimento delle cinque persone coinvolte nell'impatto.



Causa dell'incidente, forse un sorpasso azzardato. Giunte sul posto, oltre alla polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico, anche tre ambulanze, due della Misericordia di Lucca e una della Misericordia di Marlia per trasportare in codice giallo all'ospedale San Luca di Lucca le due ragazze e i tre uomini rimasti feriti nello scontro.



Nonostante il brutto impatto, le cinque persone non versano comunque in gravi condizioni. Disagi per il traffico per oltre un'ora prima dell'intervento di due carri attrezzi per rimuovere i due veicoli incidentati.