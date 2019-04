Cronaca



Conapo: "Vigile del fuoco in servizio multato da un capotreno"

giovedì, 4 aprile 2019, 16:00

"Vigili del fuoco ancora bistrattati dalle istituzioni". Lo sostiene il sindacato autonomo Conapo che lamenta il fatto che un vigile del fuoco in servizio è stato multato da un capotreno durante un viaggio di servizio.

"Oggi 4 aprile un vigile del fuoco in servizio ed in divisa è stato multato da un capotreno delle Ferrovie dello Stato per un viaggio di servizio da Prato a Firenze, nonostante che l'operatore della sicurezza era in viaggio per servizio disposto dal suo comando di appartenenza (VVF Prato) - scrive il sindacato - e nonostante che la legge (articolo 16 legge 13/05/1961 numero 469) reciti: "Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo e i sottoufficiali del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili sono agenti di polizia giudiziaria. Essi godono, nei viaggi di servizio, degli stessi benefici concessi agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali".

"Questa è la considerazione che sia ha da parte di alcuni su un corpo molto amato dai cittadini ma bistrattato da altri - accusa il sindacato -. Chiediamo subito una forte presa di posizione dai dirigenti di Trenitalia della direzione della Toscana (Viale Lavagnini 58 Firenze). Il collega non ha commesso nessuna violazione dell'articolo 25 della legge regionale 42. La regione Toscana è una delle pochissime regioni che, al di là del fatto assurdo accaduto oggi nella tratta Prato – Firenze, a non aver fatto come le altre regioni italiane, cioè aver stipulato una convenzione tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco e la regione stessa per i viaggi anche non di servizio del personale del corpo, cosa che invece già risulta in essere con le altre forze di polizia. Questo ultimo punto garantirebbe sempre la presenza di operatori della sicurezza a bordo dei convogli a tutela del cittadino contribuente. Probabilmente gli obbiettivo di questa giunta regionale sono altri, non l'attenzione alla sicurezza pubblica".