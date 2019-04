Cronaca



"Condividimi": a Lucca nasce la piattaforma di scambio di beni e servizi per l'infanzia

lunedì, 8 aprile 2019, 09:19

I bambini, si sa, crescono velocemente e cambiano in continuazione le loro esigenze. Spesso le famiglie si trovano sole ad affrontare la quotidianità con poche possibilità di condividere con altre famiglie i loro bisogni. Per dare un'opportunità ai nuclei del territorio della piana di Lucca di scambiarsi gratuitamente beni e condividere oggetti, servizi ed esperienze nasce Condividimi, la prima piattaforma digitale in cui è possibile mettere in collegamento i bisogni e le proposte delle famiglie con bambini in un'ottica di scambio e reciprocità.



Il funzionamento di Condividimi è semplice: chiunque può iscriversi alla piattaforma inserendo pochi e semplici dati e pubblicare i propri annunci per proporre oggetti o servizi che non utilizza più o cercarne altri. Condividimi è una delle attività del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà", coordinato dal Comune di Lucca, che da un anno sta proponendo con la partecipazione di comuni, enti e associazioni azioni e iniziative per dare nuove possibilità educative alle famiglie del territorio lucchese.



"Questa nuova azione -spiega l'assessora alle politiche formative del comune di Lucca Ilaria Vietina- nasce con l'obiettivo di dare alle famiglie la possibilità di incontrarsi nella condivisione. Vogliamo che esista un luogo su cui si può contare, in cui chiunque possa proporre o cercare oggetti, ma anche competenze e disponibilità senza la mediazione del denaro. La condivisione e lo scambio possono avvenire all'interno di un contesto in cui creare relazioni, contando sulla possibilità di scambiare beni e abilità. Al centro dello scambio non ci sono soltanto oggetti veri e propri, ma anche competenze, servizi e piccole gite fuori porta ed escursioni in natura, attività che porteranno alla reciproca conoscenza e alla collaborazione e che permetteranno di costruire una comunità di condivisione".



La piattaforma è ospitata dal sito luccakids.com e funziona appunto sia per lo scambio di beni sia per la condivisione di servizi ed esperienze. Si può proporre o cercare di tutto: dagli abiti per bambini a quelli premaman, dai giochi ai passeggini, ma anche condividere competenze e disponibilità -come ad esempio di babysitting- per ricevere in cambio tutto ciò che serve senza spendere denaro.



Tutti gli utenti dopo una procedura di registrazione rapida e gratuita possono inserire un annuncio con le proprie offerte e visualizzare quelli già inseriti e dare il via allo scambio, che avviene secondo modalità liberamente concordate tra gli utenti. Il progetto nasce con lo scopo di promuovere la cultura dello scambio, della condivisione e del riuso, sia per educare alla gratuità, sia per rimettere in circolo oggetti, impedendo la loro declassificazione a "rifiuto", sia per creare rete tra le famiglie lucchesi.



La piattaforma Condividimi verrà presentata anche domenica 14 aprile durante la giornata di scambio libero e gratuito di abiti e accessori per bambini che la Caritas Diocesana organizza in collaborazione con il comune di Lucca alla Ludoteca "Il Tempo di Momo", in Via Urbiciani 362 a San Concordio. Durante la giornata -dalle 15 alle 19- verranno esposti, organizzati per tipo e categoria, diverso materiale e accessori che i partecipanti potranno prendere liberamente.



Contemporaneamente verranno proposte dimostrazioni di attività che si svolgono in Ludoteca ed altre attività legate all'educazione al riuso.