Controlli antidroga nelle scuole: segnalati due studenti

venerdì, 12 aprile 2019, 13:14

Stamattina, nell'ambito dell'operazione ministeriale "Scuole Sicure", sono stati effettuati controlli antidroga presso alcuni istituti scolastici, con l'ausilio del pastore tedesco Mia in forza all'unità cinofili di Firenze.



Nel corso dei controlli due ragazzi diciassettenni sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente. Uno dei due, dopo essere stato segnalato da Mia, ha spontaneamente consegnato 1,3 grammi di marjuana agli operatori. l'altro ragazzo, invece, teneva all'interno dello zainetto una piccola bustina con del residuo di hashish.



Entrambi sono stati sanzionati ai sensi dell'art 75 del testo unico sugli stupefacenti e saranno segnalati alla prefettura per i successivi incontri con gli psicologi. Inoltre, all'interno di un bagno, Mia ha scovato 1,67 grammi di hashish di cui qualcuno si era disfatto una volta che, tra i ragazzi, si era diffusa la voce dei controlli.