Controlli dei carabinieri, due persone denunciate e sette segnalate nella Piana

martedì, 16 aprile 2019, 12:01

Nella serata di ieri, i carabinieri del comando provinciale di Lucca hanno eseguito un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio, che ha interessato l’area della piana, e in particolare i comuni di Lucca e Capannori. Sono stati complessivamente impiegati 15 militari, i quali hanno operato lungo le principali vie di comunicazione e presso gli svincoli dell’autostrada A11, in entrata ed in uscita dalla provincia di Lucca, con particolare attenzione alle aree meno urbanizzate, dove insistono abitazioni isolate.

Nell’ambito del servizio sono state controllate nel complesso 40 auto e circa 60 persone. Tra queste, due sono state denunciate in stato di libertà, in particolare: una donna di anni 70, italiana, incensurata, residente a Lucca, è stata denunciata per il furto di un televisore avvenuto all’interno del centro commerciale Esselunga di Marlia. L’incauta pensionata, dopo aver ultimato gli acquisti utilizzando il dispositivo “presto spesa” si è presentata alla cassa pagando un importo di circa 40 euro, ma tentando poi di abbandonare il supermercato portando via nel carrello un televisore da 32 pollici, esposto al pubblico al prezzo di 190 euro.

A Lucca, sette soggetti, di cui cinque italiani e due stranieri, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, sono stati segnalati al Prefetto come assuntori di stupefacente perché controllati e sorpresi alla guida della loro auto in possesso di un quantitativo di cocaina, rispettivamente tra 0,5 e 1,5 grammi. Nei confronti dei medesimi si è altresì proceduto al ritiro della patente di guida.

Ancora in Lucca, una donna italiana di anni 45, impiegata, è stata denunciata per il reato di furto con destrezza ai danni di una pensionata 80enne. La giovane donna, sposata e madre di due figli, con una stabile e remunerata attività lavorativa, non è riuscita a resistere alla tentazione di un facile e cospicuo guadagno. La colpa dell’anziana, invece, è stata quella di non essere per ragioni anagrafiche molto avvezza ai pagamenti elettronici, motivo per cui prima di affrontare alcune spese importanti si era recata preso la propria banca dove aveva effettuato un prelievo di 3 mila euro dal proprio conto. Purtroppo, in fila dietro di lei, vi era l’altra signora, anch’essa cliente dell’istituto, che dopo aver notato l’operazione della pensionata, non ha resistito dal seguirla all’esterno sino alla sua autovettura. Qui ha acceso con la donna una faziosa discussione relativa al parcheggio dell’auto e in un momento di distrazione ha asportato la busta contenente il denaro prelevato che era stata appoggiata sul sedile del passeggero. Una volta realizzato il furto, l’80enne è ritornata dentro l’istituto dove ha riferito quello che era accaduto al personale della banca che ha prontamente avvertito i carabinieri. I militari, grazie alle indicazioni raccolte e al sistema di videosorveglianza della banca, hanno identificato l’autrice del furto, che una volta raggiunta dai carabinieri presso la sua abitazione, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità e consegnare loro l’intera somma asportata. Da ultimo i carabinieri hanno restituito il denaro all’anziana proprietaria, emotivamente toccata e dispiaciuta per quanto accaduto, ma anche consapevolmente fortunata e felice per l’esito della vicenda.