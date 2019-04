Cronaca



Dalla famiglia Bonino un defibrillatore alla scuola Gianni Rodari

martedì, 16 aprile 2019, 21:31

Ieri (16 aprile) si è svolta l'inaugurazione del Defibrillatore Automatico Esterno donato da Fabrizio e Gabriel Bonino, dalle famiglie di Massimo, Daniele e Simone Bonino e dall'Associazione Cecchini Cuore ONLUS, alla Scuola dell'infanzia e primaria "Gianni Rodari" di Lammari. Erano presenti l'Assessore di Capannori Francesco Cecchetti ed il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Ilio Micheloni" Nicola Preziuso sempre molto attento a questo tipo di iniziative oltre a decine di bambini festanti (forse solo per il fatto di poter stare in giardino e non in classe)

"Per me e la mia famiglia - spiega Fabrizio Bonino - è ovviamente motivo di orgoglio aver donato questo "elettrodomestico salvavita" in un luogo anche simbolico come una scuola dell'infanzia e primaria. Spero che anche altre persone seguano il nostro esempio e che a fare questo tipo di gesti non siano solo le varie fondazioni o aziende. Ognuno di noi può organizzare un evento, un aperitivo o una più semplice festa fra amici per raccogliere i fondi necessari all'acquisto di un DAE da donare alla scuola che frequentano i propri figli, alle società sportive o alle piscine dovei nostri bimbi vanno a fare sport. A questo proposito invito chiunque voglia farlo a contattarmi sulla pagina facebook "Quelli del DAE". L'associazione Cecchini Cuore che mi onoro di rappresentare, ha formato ad oggi più di 20.000 persone in modo totalmente gratuito ed ha piazzato centinaia di DAE su tutto il territorio nazionale, prevalentemente a Pisa: quello di oggi è il numero 499. Da parte mia ho organizzato e collaborato a più di 20 corsi a Lucca e dopo essere diventato istruttore, grazie all'aiuto dell'amico Maurizio Cecchini, cardiologo dell'Università di Pisa che ha tenuto tutte le sessioni di formazione, mi sto prodigando per formare tutti i bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di chi ne facesse richiesta sia a Lucca ma non solo. Anche in questo caso, in forma del tutto gratuita".

"C'è da ricordare - continua Bonino - che CHIUNQUE può usare un defibrillatore in caso di emergenza, anche senza aver effettuato un corso, proprio come un estintore; chiaro che avendo dimestichezza e avendo appreso le nozioni di base, le cose si semplificano e probabilmente, sarà usato meglio rispetto a quello che potrà fare una persona che non l'ha mai visto. State anche molto attenti ed evitate i corsi a pagamento perchè capita che, oltre a spillarvi soldi per insegnarvi ad essere utili agli altri (cosa assurda a prescindere) ci si trovi di fronte a persone improvvisate che non sanno assolutamente di cosa parlano forti solo di essere in possesso di un "brevetto di istruttore", ottenuto superando un esame a dir poco ridicolo e cosa gravissima, senza informarsi ed aggiornarsi con la scusa di seguire delle linee guida che vengono controllate ed eventualmente cambiate, ogni 5 anni. Mi assumo personalmente tutta le responsabilità di quello che dico perchè so di cosa parlo perchè vi ricordo e ci tengo ad informarvi, che sotto le mani di persone formate da incapaci ed istruite nel modo sbagliato, potreste finirci voi o i vostri figli. Vista l'importanza dell'argomento sarebbe il caso che certe persone studiassero un pochino più, certo di poter affermare che "in questa epoca di super informazione, l'ignoranza è una scelta"

Le famiglie Bonino ci tengono a ringraziare anche Karmen Fiocca, insegnante di sostegno del piccolo Stefano che ha praticamente scatenato tutto questo "putiferio" proprio per venire incontro alle esigenze del suo piccolo amico e a Giovanni Landucci che ha messo in contatto tutte le parti coinvolte.

Nelle settimane scorse si erano svolti due corsi completamente gratuiti, come tutti quelli organizzati dalla Cecchini Cuore ONLUS, presso la sede della Scuola Media, ai quali hanno partecipato tutti i docenti e molti genitori.