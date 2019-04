Cronaca



Domenica 12 maggio il vescovo Paolo arriva a Lucca: il programma della giornata

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:51

Proseguono i preparativi della diocesi per l'ingresso del vescovo Paolo nella città di Lucca. La messa delle ore 18 in Cattedrale sarà il culmine di una giornata intensa all'insegna dell'incontro con l'altro e della convivialità per salutare la comunità religiosa e civile del territorio di Lucca.

Il vescovo Paolo inizierà il percorso di avvicinamento a Lucca a piedi. I ragazzi e le ragazze della Pastorale Giovanile, insieme a chi vorrà partecipare, lo aspetteranno al piazzale della chiesa di Capannori. Tutti coloro che vorranno camminare insieme a monsignor Giulietti sono invitati ad arrivare al punto di ritrovo entro le ore 14.

Da qui, alle ore 14.45, il cammino inizierà sul tragitto della via Francigena. Il percorso si snoderà in via Carlo Piaggia, via di Ghello, via dell'immagine Farnocchia, via Vecchia Romana, via dei Paladini, via Romana, via di Tiglio e viale Luigi Cadorna.

Alle ore 16, il vescovo Paolo entrerà nel santuario di Santa Gemma all'Arancio per una sosta e un momento di preghiera. Alle ore 17, riprenderà il cammino insieme a tutti coloro che procedono con lui. Il percorso prevede poi l'attraversamento della rotonda davanti Porta Elisa per giungere in via Elisa, via Santa Croce e di seguito via Cenami.

Alle ore 17.30 il vescovo Paolo si fermerà in piazza San Giovanni dove ad attenderlo ci saranno le autorità civili e militari. Sarà questa l'occasione per monsignor Giulietti per porgere i saluti ai rappresentanti delle istituzioni del territorio lucchese e delle forze dell'ordine.

In piazza San Giovanni i preti concelebranti si uniranno in processione al vescovo Paolo per entrare poi in cattedrale per la celebrazione liturgica delle ore 18 durante la quale sarà ufficializzato l'inizio del suo ministero episcopale a Lucca come Arcivescovo. Due saranno i momenti particolari di questa messa: il primo, quando l'amministratore apostolico Italo Castellani consegnerà a monsignor Giulietti il Pastorale; l'altro, quando sarà data lettura della Bolla della Santa Sede con la quale Papa Francesco conferisce al vescovo Paolo il mandato episcopale nell'arcidiocesi di Lucca.

Al termine della celebrazione la giornata si concluderà con un altro momento di convivialità: la comunità infatti è invitata ai “pratini” di piazzale Arrigoni (dietro la cattedrale) per una merenda all'insegna della fraternità e della reciproca conoscenza.