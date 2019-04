Cronaca



Elezioni Consorzio, vince la lista di Ismaele Ridolfi

domenica, 7 aprile 2019, 10:53

Una vittoria netta per Ismaele Ridolfi e per la sua lista, "Ambiente Sicurezza e Sviluppo", che si riconferma alla guida, per i prossimi cinque anni, del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, l’ente di autogoverno del territorio che si occupa specificatamente della sicurezza idraulica.

Per lui 1855 preferenze (secondo i dati, ancora uffiosi, dello scrutinio delle 6.20) contro le 433 dello sfidante Fortunato Angelini. Una vittoria netta sancita anche dai voti totali conquistati dalle due liste: 5505 per "Ambiente Sicurezza e Sviluppo" e 1214 per "Insieme per il territorio".

Di seguito i risultati delle singole preferenze di entrambe le liste:

Lista "Ambiente Sicurezza e Sviluppo": Ismaele Ridolfi (1855), Enrico Bertelli (237), Giorgio Berti (421), Fabrizio Bondielli (263), Cristiano Genovali (109), Francesco Grossi (109), Luigi Pagani (1401), Antonio Sacchini (313), Giovanni Satti (403), Fabrizio Volpi (272).

Lista "Insieme per il territorio": Fortunato Angelini (433), Paola Dina Bertola (111), Francesco Ambrogini (48), Itala Tenerani (91), Maurizio Mazzanti (30), Diana Tonelli (35), Attilio Gabriele Brunini (129), Luca Bianchi (91), Alceste Citti (21), Giancarlo Ronzat (36).

In totale sono state 6767 le schede scrutinate, di cui 48 sono risultate bianche e 69 nulle.

Le votazioni riguardavano l'elezione dei 15 membri elettivi dell’assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord che resterà in carica dal 2019 al 2024. Più di 356 mila erano i consorziati aventi diritto al voto. Le votazioni erano fissate per la giornata di ieri (sabato 6 aprile), dalle 9 alle 19, in decine e decine di seggi allestiti in tutto il comprensorio di competenza che comprende le province di Lucca e Massa-Carrara, l’Appennino Pistoiese e alcuni comuni del Pisano (Vecchiano, San Giuliano Terme, Bientina, Buti, Calcinaia, Vicopisano, Santa Croce dell’Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto) e parte del comune di Fucecchio, nel Fiorentino. E' stato possibile votare anche nella giornata di venerdì, sempre dalle 9 alle 19, esclusivamente nelle sedi consortili.