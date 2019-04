Festa della Libertà lucchese dal dominio pisano, un successo

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 29 aprile 2019, 12:54

“Torno a casa a piedi” giovedì 2 maggio, al Francigena Entry Point, ingresso libero, il tour musicale in cammino lungo Via Francigena del cantante Jack Jaselli. Un progetto che mette al centro del viaggio, il racconto del territorio e degli incontri lungo la strada

lunedì, 29 aprile 2019, 12:40

In occasione de Il Desco 2018 "Andare oltre si può" ha avviato una importante collaborazione con Rotary Club Lucca e con l’associazione "Lucca senza Barriere" per l’istallazione di pedane al piano terreno del Real Collegio che rendessero accessibile la manifestazione e, più in generale, gli spazi dell’edificio ai visitatori

sabato, 27 aprile 2019, 19:58

Lutto alla scuola media Giosuè Carducci di piazza San Ponziano: il professor Pier Mario Casetta, docente di lettere, è morto colpito da un infarto

sabato, 27 aprile 2019, 16:28

Dopo il grande successo d'apertura, prosegue anche domani (domenica 28 aprile) dalle 10 alle 20 al Real Collegio "Lucca Bimbi", la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie

sabato, 27 aprile 2019, 15:29

E’ stato un grande successo la tradizionale “Gara della Libertà”, disfida di balestre da banco svoltasi giovedì 25 aprile, presso Volterra, organizzata dalla Compagnia Balestrieri della Città di Volterra e a cui ha preso parte la Compagnia Balestrieri di Lucca

sabato, 27 aprile 2019, 09:19

Foglio di via obbligatorio per una donna livornese di 35 anni, già nota alle forze dell'ordine per pregressi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e per la madre, M. T., residente a Livorno, complici di un furto avvenuto nella serata del 26 aprile all'Esselunga di via Dante Alighieri