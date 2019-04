Cronaca



Francesco Mocarelli è il nuovo capogruppo della lista "Insieme per Rignano"

lunedì, 1 aprile 2019, 12:07

Francesco Mocarelli è il nuovo capogruppo della lista Insieme per Rignano. Mocarelli è stato scelto all'unanimità dal gruppo consiliare al posto di Alessio Pezzatini, ora Assessore comunale.



Mocarelli, 39 anni, è laureato in Economia Aziendale e attualmente lavora presso un'agenzia di categoria degli artigiani nella sezione per l'accesso al credito. Precedentemente è stato calciatore professionista vantando oltre 250 presenze in Serie C: è stato capitano di Lucchese e Perugia oltre ad aver militato in importanti squadre (Arezzo, Sangiovannese, Montevarchi, Novara, Frosinone, etc.) prima di chiudere la carriera nella Rignanese. E' stato anche rappresentante di squadra, per anni, nell'AIC (Associazione Italiana Calciatori).

Dal 2018 è consigliere di Insieme per Rignano.