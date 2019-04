Geal, investimenti record nel 2018: nominato il nuovo cda

Altri articoli in Cronaca

martedì, 30 aprile 2019, 16:43

In vista dell’ingresso di vescovo Paolo in città il 12 maggio, data in cui inizierà il mandato episcopale a Lucca, la diocesi, con la collaborazione di diverse associazioni, sta predisponendo tutti gli accorgimenti utili per quanto riguarda l’accoglienza affinché tutto si svolga nel modo migliore

martedì, 30 aprile 2019, 16:12

Durante lo svolgimento del cantiere verranno interdetti al traffico veicolare tratti di via Vecchia Romana e via dei Paladini, fatta eccezione per i residenti

martedì, 30 aprile 2019, 12:55

La scadenza per richiedere l'incentivo per acquisto libri e materiale didattico è il 14 giugno 2019. Per i redditi Isee sotto i 15.748,79 euro occorre rivolgersi ai comuni di residenza

martedì, 30 aprile 2019, 10:50

Anche quest’anno l’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla - sezione provinciale di Lucca rinnova la sua presenza al Festival Italiano del Volontariato dal 10 al 12 maggio

martedì, 30 aprile 2019, 10:00

“Il silenzio dell’amministrazione comunale è inaccettabile, non può ignorare così due petizioni che sono state sottoscritte da oltre 500 cittadini”. È duro il commento del presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua, nei confronti dell’atteggiamento del comune di Lucca

lunedì, 29 aprile 2019, 17:37

E’ stata un successo ieri, domenica 28 aprile, la 650ª Festa della Libertà lucchese dal dominio pisano. Nella mattinata, nonostante il tempo incerto, si è svolta dopo la messa nella Cattedrale di San Martino la rievocazione della cerimonia di investitura dei gonfaloniere dei tre terzieri cittadini