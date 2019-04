Cronaca



Giardinieri e curatrice del HRS garden a Wisley visitano il giardino pensile della Torre Guinigi e l’Orto Botanico

sabato, 6 aprile 2019, 09:07

Visita d’eccezione ieri (venerdì 5 aprile) ai giardini lucchesi. Emma Allen, garden manager del Royal Horticultural Society’s garden a Wisley, accompagnata da un gruppo di sette giovani giardinieri, curatori e agronomi del celebre giardino inglese, ha tenuto un tour di istruzione ai principali monumenti verdi della città. In particolare, dopo aver visitato il giardino di Palazzo Pfanner, il gruppo è salito in vetta alla Torre Guinigi dove i giardinieri britannici hanno voluto incontrare Mauro Tardelli, il giardiniere del Comune di Lucca, oggi in pensione, che ha curato per anni il singolare giardino pensile di lecci e che ha spiegato i problemi e i lavori di manutenzione necessari alla salute delle piante. La visita è proseguita all’Orto botanico con l’ex curatore Angelo Lippi, vicepresidente Adipa, e si è conclusa nel pomeriggio, con un tour del parco delle Mura urbane e con l’immancabile appuntamento con VerdeMura.

Il Royal Horticultural Society’s garden a Wisley è il secondo giardino inglese per numero di visitatori (quasi un milione l’anno) dopo il Royal Botanic Garden di Kew, si estende su un’area di circa 97 ettari a sud ovest di Londra.