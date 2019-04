Cronaca



Gite scolastiche: protocollo a Lucca per avere autobus in sicurezza

venerdì, 12 aprile 2019, 14:23

di giulia del chiaro

Prevenire irregolarità e facilitare i controlli. Questi gli obiettivi del protocollo promosso dall’Ufficio scolastico provinciale, insieme dall’Automobile Club di Lucca, per garantire lo svolgimento delle gite scolastiche in sicurezza mediante un modulo che dovrà esser fatto compilare alle ditte che si aggiudicheranno il servizio di trasporto per le gite degli istituti scolastici lucchesi.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa, dalla responsabile dell’Usp di Lucca, Massa Carrara e Livorno, Donatella Buonriposi, e dal direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, che ha visto la partecipazione di docenti e dirigenti di diversi istituti scolastici della lucchesia come il liceo Passaglia, l’Isi Pertini, l’Istituto Fermi, l’Esedra e diversi Istituti comprensivi come quello di Camigliano, Porcari, Lucca 4 e Lucca 6.

“Abbiamo sentito il bisogno di avviare un progetto più mirato e incisivo per la sicurezza dei nostri studenti – ha spiegato Buonriposi riferendosi ai fatti di Milano, dello scorso 20 marzo, che hanno visto l’autista di un pullman, in gita scolastica, attentare alla vita dei giovani a bordo – e solo ieri ci è pervenuta una lettera del prefetto – ha proseguito – che ha per oggetto la verifica dei documenti abilitativi per la guida di veicoli a motore adibiti al trasporto di persone confermando, quindi, la linea che insieme ad Aci intendevamo percorrere”.

Al centro del progetto, infatti, la creazione di un modulo specifico che le scuole riceveranno e dovranno far compilare alle ditte, che si aggiudicheranno il servizio di trasporto per le gite scolastiche, con l’obiettivo di svolgere attività di prevenzione e facilitare i controlli da parte della Polizia stradale. Le aziende di trasporto coinvolte dovranno, quindi, riempire la scheda con una serie di dati come quelli del veicolo, targa, efficienza del mezzo rispetto al numero dei ragazzi, idoneità professionale di chi guida ed una serie di requisiti che l’azienda di trasporti deve possedere per legge. La compilazione comporterà una presa di responsabilità da parte della ditta stessa invitandola, in ultima istanza, a mettersi in regola qualora non lo sia.

“L’obiettivo – ha sottolineato il direttore Aci, Luca Sangiorgio – è quello di assicurare maggiore sicurezza degli studenti garantendo alle scuole e alle famiglie un servizio di controllo, efficace, severo e preventivo, da effettuare prima della partenza dei mezzi di trasporto utilizzati per le gite di istruzione”.

Diverse le problematiche, a cui il protocollo ed il relativo modulo intendono mettere un freno, che i rappresentanti degli istituti presenti hanno sollevato ricordando come spesso accada che i docenti debbano rimandare o ritardare una partenza per mancanza di requisiti del mezzo o perché il mezzo inviato si rivela diverso da quello dichiarato preventivamente. Accanto a questa criticità si aggiunge quella del ritardo, finora spesso registrato, nella fornitura di dati sui mezzi da parte delle ditte e la mancanza di comunicazione della regolarità delle ore lavorative che l’autista ha effettuato prima del servizio fornito alla scuola.

Sono proprio questi, infatti, gli inconvenienti e le mancanze di regolarità e requisiti che il protocollo intende eliminare tramite una collaborazione ed un supporto tecnico costante da parte di Aci che, all’interno dell’iniziativa, si occuperà di diffondere il modello, di fornire un supporto attivo all’Ufficio scolastico e di mettere a disposizione, di chi organizza gite d’istruzione, gli strumenti necessari per fare le cose al meglio rispettando gli standard di sicurezza.

Sarà, infine, compito delle scuole comunicare per tempo il calendario delle gite in modo da facilitare la pianificazione di adeguati controlli da parte della Polizia stradale.