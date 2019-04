Cronaca



Gli... spietati

venerdì, 12 aprile 2019, 19:10

A Lucca pare ci siano i vigili urbani più... fiscali d’Italia. Dopo le recenti accese polemiche per le elevate e numerose sanzioni comminate agli autobus di turisti provenienti dall’estero, oggi ci ha contattato un residente del centro storico arrabbiato ed amareggiato per una sanzione amministrativa che gli è stata erogata per divieto di sosta, nonostante esponesse all’interno della propria autovettura un permesso europeo per il parcheggio dei disabili.

Questo in sintesi lo sfogo del cittadino lucchese:

“Sono titolare, purtroppo per me, di un permesso europeo per la sosta dei disabili, a me intestato con tanto di fotografia e indicazione nominativa a causa delle gravi patologie da cui sono affetto, nonostante la mia ancora giovane età.

Abito in via Buia e mercoledì sera avevo parcheggiato la mia autovettura, ove era esposto in modo ben visibile il tagliando invalidi, in piazza Guidiccioni essendo tale piazza uno dei luoghi più vicini alla mia abitazione anche considerato che dall’altro lato di via Buia, dalla parte di Via Battisti, i numerosi cantieri aperti da mesi ormai non consentono più alcuna sosta ed è di fatto da lungo tempo impossibile parcheggiare da quelle parti. D’altra parte io ho necessità di lasciare l’auto quanto più possibile vicino casa, avendo grosse difficoltà di deambulazione e altri problemi gravi, che non mi consentono di fare lunghi o medi tratti a piedi. Mi ero premurato di parcheggiare l’auto in modo attento, senza recare intralcio ad eventuali abitazioni, o strutture commerciali, ma la mattina dopo ho trovato la multa da 42 euro.

Incredulo, mi sono recato al comando dei vigili per chiedere spiegazioni e mi è stato risposto che la multa è stata legittimamente elevata perché in quella piazza ci sarebbe un divieto di sosta con rimozione coatta, che dunque sancisce il divieto di parcheggio anche per gli invalidi.

Mi è stato quindi consigliato dagli stessi vigili di fare ricorso non appena la sanzione mi verrà notificata a casa, che tanto mi verrebbe annullata e mi è stato suggerito anche di farmi assegnare un posto per la sosta numerato e quindi di cui soltanto io potrei usufruire, vicino a casa, da parte dell’ufficio traffico. Un altro vigile però ha ricordato al collega che invece i posti personali non li assegnano più e stanno revocando anche quelli esistenti.

Sono basito, sconcertato, arrabbiato e deluso. Oltre ai gravi problemi di salute che mi affliggono e che mi limitano in tante attività quotidiane, per quanto io cerchi e mi sforzi di condurre una vita per quanto possibile “normale” tra mille difficoltà, in questa città, che peraltro è piena di barriere architettoniche, mi sono trovato di fronte ad un’amministrazione cieca e insensibile, che prima mi eleva una sanzione e poi mi consiglia di fare ricorso così da farmela annullare. Non ho né soldi né tempo da perdere.

Mi chiedo a cosa serva essere titolari di un permesso disabili se nemmeno con quello ho diritto a parcheggiare vicino casa. Se la ragione della multa è perché in piazza Guidiccioni ci sarebbe - cosa che mi riservo di far verificare - il divieto con rimozione, perché la mia auto e le numerose altre che erano parcheggiate lì non sono state rimosse?

Io non voglio certo una licenza ufficiale a commettere infrazioni al codice della strada, ma credo che un po’ di buon senso e comprensione aiuterebbero ed avrebbero evitato tanta rabbia e tanta delusione. In ogni caso ho già dato mandato ad un avvocato di mia fiducia di procedere legalmente, qualora ci siano gli estremi, per l’annullamento della sanzione ed è mia intenzione chiedere un appuntamento al Sindaco per restituirgli di persona il permesso, che tanto, se le cose stanno così, non mi serve. Che vergogna”.

D. N.