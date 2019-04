Cronaca



Grave incidente sulla A11: quattro feriti

sabato, 6 aprile 2019, 08:58

di gabriele muratori

Un grave incidente stradale questa notte, intorno alle tre, sull'autostrada A11, sulla carreggiata in direzione Firenze, poco prima dell'uscita Lucca Ovest, ha visto coinvolte due automobili, provocando il ferimento di quattro persone.



Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia stradale, pare che un Suv abbia tamponato violentemente una Mini Cooper, finendo, il Suv, per ribaltarsi subito dopo. Il caso ha voluto che nemmeno un minuto dopo del terribile compatto, stesse transitando un'ambulanza della Misericordia di Lucca che stava rientrando da un trasferimento urgente dall'ospedale di Massa. Come da prassi, i volontari con medico a bordo, si sono subito fermati per valutare la situazione e soccorrere i feriti in mezzo ad uno scenario spaventoso, visto che il fuoristrada era completamente distrutto con pezzi sparsi ovunque e la Mini Cooper quasi adagiata su un fianco con i due passeggeri incastrati tra le lamiere.



A tal punto la centrale operativa 118, appena allertata dai soccorritori, ha immediatamente inviato sul posto altre due ambulanze dalla Versilia oltre all'automedica di Viareggio. Nel frattempo sono giunti anche i vigili del fuoco, sempre da Viareggio, che dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno provveduto ad estrarre i feriti dall'abitacolo della Mini. Una volta barellati i feriti, tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale. Il meno grave, un uomo di Montecarlo, è stato portato all'ospedale San Luca in codice rosso per dinamica, mentre gli altri, presso l'ospedale Versilia in codice giallo. Traffico in tilt per almeno un'ora, visto che i veicoli distrutti hanno occupato l'intera carreggiata prima di essere stati rimossi.



Super lavoro anche per gli uomini del servizio autostrade, che hanno provveduto a ripulire la zona dai detriti e dai liquidi infiammabili, oltre a far defluire la lunga colonna di auto subito formatasi.