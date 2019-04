Cronaca



I numeri della polizia nel 2018

mercoledì, 10 aprile 2019, 16:31

In occasione del 167° anniversario di fondazione della polizia di stato, la questura di Lucca ha diffuso i numeri della propria attività nel 2018.

L'ufficio di gabinetto della questura gestisce la predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di eventi sportivi, musicali, politici e sindacali che interessano il territorio della provincia di Lucca. Nel corso dell'anno 2018 l'ufficio di gabinetto ha provveduto all'organizzazione ed alla gestione di grandi eventi quali: il Carnevale di Viareggio; i concerti del Lucca Summer Festival, tra cui risalta quello della star internazionale Roger Waters e la manifestazione Lucca Comics & Games, considerata la più importante rassegna europea del settore. Per tali eventi, e per le ulteriori esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono state inviate dal dipartimento della P.S. oltre 2mila unità di rinforzo, che hanno coadiuvato le forze territoriali.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio la squadra volante ha controllato 16mila e 248 persone e 10mila e 55 veicoli. Sono stati effettuati 49 arresti di soggetti responsabili di reati di tipo predatorio, contro la persona e/o il patrimonio e in materia di stupefacenti ed indagate in stato di libertà 180 persone.

L'attività investigativa della squadra mobile si è sviluppata in numerose operazioni, assicurando alla giustizia sodalizi criminali e singoli individui responsabili di reati di tipo predatorio, contro la persona ed in materia di stupefacenti. Sono state arrestate 116 persone e denunciate 154. Sono stati sequestrati 11mila e 350 grammi di sostanze stupefacenti.

Il monitoraggio dei soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica ha condotto all'irrogazione di 177 fogli di via obbligatori, 79 avvisi orali, 11 Daspo e 25 ammonimenti in relazione alla legge sullo stalking. Sono state avanzate 8 proposte per la sorveglianza speciale della P.S. È stata svolta un'intensa attività di prevenzione ed educazione alla legalità attraverso incontri negli istituti scolastici nonché convegni sulla violenza di genere.

Il gabinetto provinciale di polizia scientifica rappresenta un supporto fondamentale sia per l'attività di polizia giudiziaria, in particolare in occasione del primo intervento sulla scena del crimine, sia per le attività dei diversi uffici della questura. Nel periodo di riferimento, il personale della polizia scientifica ha effettuato 80 sopralluoghi di rilievi tecnici e 2mila e 50 rilievi foto-dattiloscopici.

La polizia amministrativa ha effettuato 135 controlli ad esercizi pubblici, elevando 36 sanzioni amministrative. Sono stati emessi 3 provvedimenti ai sensi dell'art.100 TULPS, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Sono stati rilasciati 6mila e 273 passaporti, 1.944 autorizzazioni in materia di armi e 96 licenze amministrative. Inoltre sono stati emessi 43 provvedimenti di revoca/rifiuto in materia di armi e 3 provvedimenti di revoca/rifiuto di licenze.

Nell'ambito dell'attività di prevenzione e di informazione sono stati effettuati controlli esterni (68), attività di prevenzione della minaccia terroristica (4mila e 500), controlli di veicoli (6). Una persona è stata arrestata mentre 28 sono state indagate in stato di libertà.

Nel periodo in riferimento sono stati rilasciati 8mila e 709 titoli di soggiorno. Particolarmente incisiva l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, che ha visto l'emissione di n. 87 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui 3 accompagnamenti alla frontiera e 29 accompagnamenti presso i C.P.R. e 54 ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 1 partenza volontaria. L'ufficio immigrazione ha svolto anche attività di accoglienza ed identificazione dei profughi e dei richiedenti asilo assegnati in questa provincia.

La sezione di polizia giudiziaria della procura presso il tribunale di Lucca svolge in modo prevalente attività di indagine delegata dalla autorità giudiziaria, e pertanto quasi mai ha l'opportunità di operare nella flagranza di un reato. Tuttavia, effettua una serie di atti conseguenti a denunce presentate dalla persona offesa del reato, che sono collocate in epoca successiva rispetto alla commissione dei fatti reato. I procedimenti penali trattati dalla sezione di p.g., nel periodo di riferimento, sono stati 1.747.

La polizia stradale ha svolto attività di prevenzione degli incidenti, in particolare nei fine settimana e in occasione dello svolgimento di eventi di rilievo, in concomitanza con i maggiori flussi di traffico e durante le ore notturne, anche con l'effettuazione di servizi con misuratori di velocità ed etilometro. Sono stati rilevati 462 incidenti stradali, controllate 14mila e 83 persone e 12mila e 159 veicoli. Ha contestato 12mila e 447 contravvenzioni al codice della strada. Ha arrestato 15 persone, indagato 151 persone e sequestrato 37 chilogrammi di sostanza stupefacente.

La polizia ferroviaria è preposta alla sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie. L'attività dei posti di polizia ferroviaria di Lucca e di Viareggio ha consentito di indagare 3 persone. Sono state controllate 4mila e 89 persone, con l'impiego di 396 pattuglie in stazione e 38 a bordo di treni, nonché effettuate 91 scorte ai treni.

La polizia postale contrasta le attività illecite compiute mediante l'uso della tecnologia. Nel periodo in riferimento ha denunciato 102 persone per reati di pedofilia, pedopornografia e truffa.

Il commissariato di Viareggio ha controllato 12mila e 274 persone e 6mila e 106 veicoli. Sono state arrestate 103 persone, 283 invece quelle indagate. La sostanza stupefacente sequestrata ammonta a 3mila e 28 grammi. Sono stati 40 le applicazioni dell'articolo 75 del d.p.r. 309/90, 32 i fogli di via obbligatori proposti, 9 i Daspo. 1.269 i titoli di soggiorno consegnati.

Il commissariato di Forte dei Marmi ha controllato 6mila e 368 persone e 3mila e 274 veicoli. Sono stati 451 i posti di controllo, 10 le persone arrestate, 73 quelle indagate. La sostanza stupefacente sequestrata ammonta a 13,76 grammi di cocaina e 15 piante di marijuana. Sono stati applicati 2 articoli 75 (d.p.r. 309/90). Consegnati 443 titoli di soggiorno. È stata proposta una espulsione dal territorio nazionale. Sono stati 11 i controlli di polizia amministrativa.