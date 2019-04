Cronaca



Il Cnv e la Fvp presentano in anteprima il Festival del Volontariato 2019

venerdì, 5 aprile 2019, 10:05

Sarà il Festival Italiano del Volontariato, con i suoi temi e gli obiettivi sociali e culturali, al centro del nuovo incontro della serie "di Lunedì – il secondo del mese" organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L'incontro è in programma lunedì 8 aprile dalle 17 alle 19 nella sede del Cnv in via Catalani.



A presentare i temi e i relatori che animeranno la manifestazione dal 10 al 12 maggio saranno il presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri e il presidente della Fondazione Volontariato e Partecipazione Alessandro Bianchini.

La manifestazione si svolge da nove anni a Lucca, una delle città simbolo del volontariato, e in questi anni si è affermata come punto di riferimento per la cultura e la comunicazione dei valori e delle esperienze solidali. Il titolo dell'edizione 2019 è "Ricucire" e fra i temi al centro della tre giorni ci saranno il rapporto fra volontariato e legalità, le povertà, il welfare di comunità, le migrazioni e i percorsi di integrazione, il ruolo del volontariato nella protezione civile, le disabilità, il carcere, le politiche giovani e per l'infanzia.



L'incontro è aperto alla partecipazione di chiunque condivida la scelta di mettere al centro la modalità associativa "il fare insieme" per un obiettivo comune.