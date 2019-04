Cronaca



Il congedo di monsignor Castellani: "Andrò a Cortona"

lunedì, 8 aprile 2019, 19:48

di Eliseo Biancalana

Sono le ultime settimane alla guida della chiesa di Lucca per monsignor Italo Castellani, amministratore apostolico della diocesi. Il 12 maggio si insedierà ufficialmente il nuovo vescovo, Paolo Giulietti. "Partirò per un periodo per Cortona" ha annunciato, parlando del proprio futuro, l'arcivescovo emerito in un colloquio con i giornalisti che si è svolto oggi pomeriggio all'arcivescovado.

"Ho due amori: Lucca e Cortona" ha rivelato monsignor Castellani. Cortona è il comune aretino di nascita del monsignore, che lì nacque il primo luglio 1943 e poi iniziò il suo percorso ecclesiastico, facendo il parroco per ben 24 anni. Castellani si ricongiungerà quindi con la propria famiglia, ma senza per questo perdere il contatto con la lucchesia. "Non mancheranno occasioni – ha infatti assicurato – per essere al servizio della diocesi man mano che ci sarà bisogno". L'arcivescovo emerito ha detto di sentire l'amore della gente nei suoi confronti. "È segno di un bel rapporto – ha commentato –. Io ce l'ho messa tutta".

Monsignor Castellani arrivò a Lucca nel 2003, nominato da papa Giovanni Paolo II. Da allora ne sono successe di cose. "Tanto è cambiata la società tanto è cambiata la vita della diocesi" ha riflettuto. L'amministratore apostolico si è poi soffermato sulla situazione dei giovani, che sono anche al centro della recente esortazione post-sinodale di papa Francesco, "Christus vivit". Secondo Castellani le nuove generazioni sentono soprattutto l'esigenza di fare una famiglia, di vivere l'affettività e di custodire il creato.

"È una bella chiesa la chiesa di Lucca" ha detto ancora l'arcivescovo emerito. Che ha voluto lanciare un appello ai fedeli: "Non è solo il prete responsabile. Tutta la parte amministrativa deve passare sotto la responsabilità e la gratuità dei laici". Un appello che monsignor Castellani ripeterà in occasione della messa crismale del prossimo mercoledì santo.