Cronaca



Infastidisce i clienti di un bar: foglio di via per un 35enne

giovedì, 4 aprile 2019, 13:06

Ieri pomeriggio, la volante è intervenuta in piazza San Michele, presso il bar Caffè del Mercato, per la segnalazione di una persona molesta che, dopo aver cercato con una scusa di farsi consegnare del denaro dalla cassiera, ha cominciato ad infastidire i clienti domandando insistentemente denaro e mettendosi muso contro muso con atteggiamento ostile.



L'uomo, un italiano di 35 anni, è stato quindi accompagnato in questura per gli accertamenti sulla sua identità, in esito ai quali è risultato avere numerosi precedenti penali a carico e, in considerazione anche della sua pericolosità sociale, è stato munito di foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca per tre anni, a firma del questore.