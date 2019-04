Cronaca



Ingresso vescovo Paolo, preparativi per il 12 maggio: aree di sosta consigliate e servizi di assistenza

martedì, 30 aprile 2019, 16:43

In vista dell’ingresso di vescovo Paolo in città il 12 maggio, data in cui inizierà il mandato episcopale a Lucca, la diocesi, con la collaborazione di diverse associazioni, sta predisponendo tutti gli accorgimenti utili per quanto riguarda l’accoglienza affinché tutto si svolga nel modo migliore.

Per quanto riguarda la sosta, vi sono una serie di aree di parcheggio consigliate intorno alle Mura urbane. Per chi arriva da nord e da est è possibile lasciare l’automobile al parcheggio Don Baroni, a quello del Palazzetto dello Sport di via delle Tagliate e nell’area di sosta del cimitero urbano oltre che al parcheggio Palatucci (quest’ultimo a pagamento).

Per chi viene da sud e da ovest sono a disposizione i parcheggi intorno allo Stadio, il parcheggio dell’ex ospedale Campo di Marte, il parcheggio nell’area degli ex Macelli, l’area di sosta adiacente alla stazione ferroviaria (a pagamento), e parcheggio Carducci (a pagamento).

Le parrocchie che si organizzano per venire in autobus, l’area di sosta dedicata è quella del parcheggio Don Baroni. È necessario comunicare la presenza alla Segreteria dell’Arcivescovo per avere il pass che garantisce l’accesso gratuito all’area verde della città (segreteriaarcivescovo@diocesilucca.it) entro il 10 maggio.

Sono diverse anche le associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione della giornata. Sarà inoltre organizzato dalle Misericordie un servizio navettea disposizione delle persone diversamente abili. In particolare, le navette partiranno dal parcheggio ex ospedale Campo di Marte (indicazioni sul posto) per arrivare direttamente in piazza San Martino. Al termine della celebrazione sarà effettuato il servizio inverso. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi al servizio attraverso la Misericordia di Lucca (0583.494902) o la Misericordia di Capannori (0583.936771) entro il 10 maggio.

Sia all’esterno della Chiesa Cattedrale, sia all’interno, sarà attivo il servizio di assistenza sanitaria a cura delle Misericordie che si occuperanno dello stesso servizio anche sul percorso che il vescovo Paolo, insieme ai pellegrini, farà a piedi da Capannori a Lucca. Anche gli Scout saranno attivi per organizzare il percorso e assistere i camminanti da Capannori alla Cattedrale.

In piazza San Martino sarà poi allestito un maxischermo, lato Fondazione Banca del Monte di Lucca, sul quale verrà trasmessa la celebrazione eucaristica.

L’apericena dopo la celebrazione eucaristica, infine, sarà a cura dell’associazione la Biribaola di Antraccoli che utilizzerà materiale biodegradabile per il rispetto dell’ambiente. Sarà questo un momento di condivisione e di fraternità a completamento della giornata.