La Croce Verde festeggia Pasquale Stabile, storico dipendente

lunedì, 1 aprile 2019, 17:42

Il nuovo questore di Lucca Maurizio Dalle Mura è stato accolto questa mattina a dal presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini a Palazzo Santini

lunedì, 1 aprile 2019, 15:14

Anche quest'anno la Provincia di Lucca aderisce simbolicamente a Light it up blue. Accendi il blu campagna mondiale promossa per sostenere la ricerca scientifica per combattere l'autismo, una malattia su cui si sta creando una sensibilità particolare

lunedì, 1 aprile 2019, 13:02

Il questore Dalle Mura oggi ha dato il benvenuto ai due nuovi commissari della polizia di Stato, Massimiliano Merola e Vitantonio Losacco, già in servizio rispettivamente presso la questura di Lucca e il commissariato di Viareggio, dove sono rientrati al termine del periodo di formazione presso la scuola superiore della...

lunedì, 1 aprile 2019, 12:44

In questi cinque anni, il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ha investito oltre 100 milioni di euro in interventi ed opere di prevenzione, per la sicurezza idraulica

lunedì, 1 aprile 2019, 12:36

La grande solidarietà si è nuovamente ripetuta per la “fantastica cena” a favore del progetto: “Giochiamo in Sala Operatoria” per aiutare le infermiere, che si prendono cura dei bambini e che prestano servizio all’ospedale S. Luca di Lucca, a poter regalare ai piccoli pazienti un simpatico dono

lunedì, 1 aprile 2019, 12:07

Mocarelli, 39 anni, è laureato in Economia Aziendale e attualmente lavora presso un'agenzia di categoria degli artigiani nella sezione per l'accesso al credito. Precedentemente è stato calciatore professionista vantando oltre 250 presenze in Serie C: è stato capitano di Lucchese e Perugia oltre ad aver militato in importanti squadre