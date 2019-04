Cronaca



L'amministrazione dà il benvenuto al nuovo direttore sanitario dell'Asl

venerdì, 5 aprile 2019, 12:00

L'amministrazione comunale dà il benvenuto al nuovo direttore sanitario dell'Azienda USL Toscana nord ovest Lorenzo Roti, auspicando una proficua collaborazione istituzionale soprattutto al fine di sviluppare ulteriormente e rendere sempre più funzionali i servizi sanitari territoriali, nei confronti di una popolazione che progressivamente invecchia e in cui aumentano di conseguenza le cronicità.

“Il dottor Lorenzo Roti – dichiarano il sindaco Alessandro Tambellini e la consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti– è stato direttore sanitario dell'Asl 2 di Lucca prima dell'unificazione delle Asl ed è dunque profondo conoscitore del nostro territorio. Il lavoro portato avanti in Regione come direttore del settore Organizzazione delle cure e percorsi di cronicità faciliterà l'attività che è necessario fare per integrare maggiormente l'ospedale e il territorio, in modo da fornire ai cittadini risposte esaustive in termini di continuità delle cure e di servizi socio-sanitari. In questo ambito d'altra parte sarà essenziale una fattiva collaborazione con i medici di medicina generale, che sono a contatto quotidiano con i pazienti e il territorio e con i quali il dottor Roti ha già lavorato, sempre nell'ambito del suo incarico in Regione. Auguriamo dunque al nuovo direttore sanitario – concludono Tambellini e Petretti – un proficuo lavoro e come amministrazione comunale siamo pronti come sempre a fare la nostra parte”.