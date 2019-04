Cronaca



"Light it up blue": la Provincia illumina di blu il ponte di Rivangaio

lunedì, 1 aprile 2019, 15:14

Anche quest'anno la Provincia di Lucca aderisce simbolicamente a Light it up blue. Accendi il blu campagna mondiale promossa per sostenere la ricerca scientifica per combattere l'autismo, una malattia su cui si sta creando una sensibilità particolare da parte dell'opinione pubblica, grazie anche ad iniziative di divulgazione scientifica e di informazione come quelle promosse, a livello internazionale, da 'Autism Speaks' che ha coniato lo slogan e realizzato la mission seguita da migliaia di famiglie coinvolte da questa sindrome cresciuta di ben 10 volte negli ultimi 40 anni.

E come lo scorso anno l'ente di Palazzo Ducale ha deciso di illuminare di blu stanotte (tra il 1 e il 2 aprile) il ponte di Rivangaio, sulla strada provinciale n. 2 "Lodovica", struttura di competenza della Provincia dotata da alcuni anni di un impianto luci a led che consente di variare la tipologia del colore. Inaugurata il 2 giugno del 2014 (Festa della Repubblica) la nuova illuminazione a led del ponte è in grado di variare d'intensità ed è utilizzata in occasioni e ricorrenze particolari con la scelta di colorazioni...a tema, come nel caso di Light it up blue, il cui evento principale quest'anno si terrà il 2 aprile a Palazzo Boccella a Capannori.