Cronaca



Luccasenzabarriere: “Da venerdì protesta a oltranza per i diritti dei disabili”

martedì, 30 aprile 2019, 10:00

“Il silenzio dell’amministrazione comunale è inaccettabile, non può ignorare così due petizioni che sono state sottoscritte da oltre 500 cittadini”. È duro il commento del presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua, nei confronti dell’atteggiamento del comune di Lucca. “Da venerdì 3 maggio – ha annunciato – inizierò una protesta pacifica a oltranza di fronte a Palazzo Orsetti fino a che non avrò una risposta formale dall’ente locale”.

“Sono passati oltre 90 giorni dalla consegna delle firme agli uffici comunali e a oggi non abbiamo avuto nessuna risposta ufficiale, nonostante i nostri ripetuti solleciti via pec” ha spiegato il presidente di Luccasenzabarriere onlus. Negli ultimi mesi del 2018 l’associazione aveva raccolto oltre 500 firme per due petizioni. La prima chiedeva di introdurre nel Comune di Lucca gli stalli rosa per i neogenitori. “È una proposta di buon senso – ha spiegato Passalacqua – che è già stata adottata da altri comuni della provincia”. La seconda proponeva di rivedere la riassegnazione degli stalli auto per le persone disabili. “Abbiamo già segnalato delle incongruenze nella revisione e in questi mesi ne sono emerse altre – ha detto il presidente della onlus –. Chiediamo che la commissione sociale riesamini la questione”.

“Il sindaco si deve prendere la responsabilità di dare una risposta agli oltre 500 cittadini che hanno sottoscritto le petizioni. Non può cadere tutto nel silenzio – ha ribadito Passalacqua –. Venerdì sarò dalle ore 9 di fronte al Comune per difendere i diritti dei disabili e dei neogenitori”.