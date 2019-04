Cronaca



L'ultimo saluto a Giuliano Lombardi

venerdì, 26 aprile 2019, 22:18

Oggi alle 15.30 alla chiesa dell'Arancio si sono svolti i funerali di Giuliano Lombardi, padre della collega Alessia, storico tifoso rossonero ed ex carabiniere a cavallo. L'omelìa di don Edilio, parroco dell'Arancio, ha catturato l'attenzione dei molti familiari, parenti ed amici che hanno preso posto sulle panche all'interno della chiesa. Presente anche una delegazione in rappresentanza dell'associazione carabinieri in congedo con a capo Ugo Vetere. Accanto al feretro anche il labaro dell'Unione sportiva Lucchese Libertas. Sulla bara, oltre ad un meraviglioso mazzo di rose rosse, anche una maglia della Lucchese, società alla quale Lombardi ha dato molto durante la sua vita e che costituiva una passione intramontabile.