Lutto alla scuola media Carducci: è morto il professor Pier Mario Casetta

Altri articoli in Cronaca

sabato, 27 aprile 2019, 16:28

Dopo il grande successo d'apertura, prosegue anche domani (domenica 28 aprile) dalle 10 alle 20 al Real Collegio "Lucca Bimbi", la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie

sabato, 27 aprile 2019, 15:29

E’ stato un grande successo la tradizionale “Gara della Libertà”, disfida di balestre da banco svoltasi giovedì 25 aprile, presso Volterra, organizzata dalla Compagnia Balestrieri della Città di Volterra e a cui ha preso parte la Compagnia Balestrieri di Lucca

sabato, 27 aprile 2019, 09:19

Foglio di via obbligatorio per una donna livornese di 35 anni, già nota alle forze dell'ordine per pregressi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e per la madre, M. T., residente a Livorno, complici di un furto avvenuto nella serata del 26 aprile all'Esselunga di via Dante Alighieri

venerdì, 26 aprile 2019, 22:18

Oggi alle 15.30 alla chiesa dell'Arancio si sono svolti i funerali di Giuliano Lombardi, padre della collega Alessia, storico tifoso rossonero ed ex carabiniere a cavallo

venerdì, 26 aprile 2019, 19:25

Una marcia silenziosa e composta ha attraversato il centro storico di Lucca per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo dello Sri Lanka, recentemente martoriato da feroci attentati terroristici di matrice islamica

venerdì, 26 aprile 2019, 16:30

Un problema persistente da anni che riguarda la scarsa cartellonistica di segnalazione del passaggio a livello di Cerasomma, sulla via Pisana, di incrocio con la via omonima, è quanto lamentato da tempo dai residenti della zona alla direzione ferroviaria regionale