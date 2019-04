Cronaca



Mercato artigianale in piazza Anfiteatro

venerdì, 12 aprile 2019, 12:10

A seguito del calendario degli eventi concordato fra comune e associazioni di categoria, questo fine settimana è previsto il mercato artigianale in piazza dell’Anfiteatro. Sabato 13 e domenica 14 aprile molti banchi saranno presenti per le intere giornate a disposizione di cittadini e turisti in una delle piazze più belle del centro storico.

Gli artigiani del territorio e da fuori provincia presenteranno manufatti di grande pregio e qualità, all’insegna di un artigianato da apprezzare e valorizzare.

Nell’occasione sarà possibile trovare in mostra prodotti di diverso tipo, dalla pelletteria ai foulard, alla bigiotteria all’abbigliamento.

“Attraverso queste iniziative numerose e diffuse si ottiene un duplice obiettivo – dice Stephano Tesi, direttore Cna Lucca - Da una parte valorizziamo le nostre imprese artigiane e i loro prodotti di qualità rigorosamente made in Italy, dall’altra si aumenta l’attrattività delle piazze che si animano con ricadute positive anche sulle attività presenti in quelle aree. Ottima la collaborazione tra i diversi soggetti che ha dimostrato la validità del metodo della concertazione, con l’elaborazione di un programma per l’intero anno 2019, consentendo di dare organicità e visibilità a questi eventi”.