Mercato artigianale per Pasqua in piazzale Verdi

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:57

Si svolge oggi, il giorno di Mercoledì Santo, nella Cattedrale di San Martino, la messa crismale presieduta dal vescovo Italo. E’ stata questa l’occasione solenne per Monsignor Castellani di parlare al suo presbiterio prima di lasciare il mandato episcopale a Lucca

mercoledì, 17 aprile 2019, 15:08

Dopo l'apertura del nuovo Parco di via Matteotti a Sant'Anna lunedì in questi giorni è stato completato anche il nuovo tratto della pista ciclabile di viale Puccini, che collega il quartiere più popoloso di Lucca con il centro storico cittadino

mercoledì, 17 aprile 2019, 13:25

Proprio in questi giorni la provincia di Lucca, che poco meno di un anno fa aveva elaborato un articolato progetto di recupero dell' "Ex Cavallerizza Ducale"(nell'omonima via che unisce piazza S. Maria a Piazza S. Frediano), ha ricevuto dalla Regione Toscana il via libera al finanziamento del progetto da 2...

mercoledì, 17 aprile 2019, 12:53

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese, una delle arterie idrauliche più importanti e maestose del nostro territorio

mercoledì, 17 aprile 2019, 11:19

Un uomo di origine cingalese, Roshan Silva Kalukankanamalage, di 50 anni di età, è stato trovato morto in un'abitazione in centro storico questa mattina verso le ore 9 via del Toro al numero civico 21. Due persone sono state fermate e portate in questura. Notizia in aggiornamento

martedì, 16 aprile 2019, 21:31

Si è svolta l'inaugurazione del Defibrillatore Automatico Esterno donato da Fabrizio e Gabriel Bonino, dalle famiglie di Massimo, Daniele e Simone Bonino e dall'Associazione Cecchini Cuore ONLUS, alla Scuola dell'infanzia e primaria "Gianni Rodari" di Lammari