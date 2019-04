Cronaca



Muore 36enne investito a Pieve San Paolo

venerdì, 5 aprile 2019, 13:01

Non ce l'ha fatta il 36enne che giovedì 28 marzo rimase gravemente ferito in un incidente stradale a Pieve San Paolo. Emanuele Camuscini è deceduto all'ospedale Cisanello di Pisa, dove era stato ricoverato.



L'incidente avvenne verso le 8 di mattina, in via del Marginone, nelle vicinanze della fabbrica Sampi. Camuscini fu investito da un'automobile e rimediò un grave trauma cranico. Trasportato al San Luca, nel pomeriggio fu poi ricoverato in prognosi riservata in neurochirurgia all'ospedale di Pisa, dove è poi, purtroppo, deceduto.

E.B.