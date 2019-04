Cronaca



Non si ferma allo stop, scontro tra due auto a S. Marco

venerdì, 5 aprile 2019, 20:06

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a S. Marco, all'incrocio tra la via Tito Strocchi e via Pfanner. Lo scontro ha visto coinvolte una Nissan Micra e una Fiat Multipla. Una delle due auto non ha rispettato il segnale di stop. Dei due conducenti, uno è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca, ma non è in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei vigili urbani.