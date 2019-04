Omicidio in via del Toro, convalidato il fermo dei due indagati

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 19 aprile 2019, 16:13

In occasione della festa di Santa Zita, legata al tradizionale mercato dei fiori che si svolgerà in piazza dell'Anfiteatro dal 24 al 28 aprile, l'amministrazione comunale ha allestito in dieci luoghi della città altrettante aiuole e decorazioni floreali che portano nel centro storico di Lucca lo spirito della primavera e...

venerdì, 19 aprile 2019, 12:45

Il Centro Trasfusionale di Lucca ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nazionale, il premio Tony Godani, istituito per sostenere la cultura scientifica in ambito immunoematologico

venerdì, 19 aprile 2019, 12:32

È stato firmato stamani a Palazzo Orsetti il protocollo di intesa "Lucca per il lavoro". L'iniziativa promossa dal comune di Lucca mette insieme le realtà del territorio impegnate sul fronte dell'occupazione con il fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani e aiutare le persone in cerca di lavoro

venerdì, 19 aprile 2019, 12:10

La Conferenza Aziendale dei Sindaci è stata positivamente sentita in merito alla proposta della direttrice generale della Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani per la conferma di Laura Brizzi come direttrice dei servizi sociali per un ulteriore mandato

venerdì, 19 aprile 2019, 11:29

Continuano gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole del territorio. Il comune di Lucca ha ottenuto infatti un nuovo finanziamento di 250 mila euro da parte della Regione Toscana sui Fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur)

venerdì, 19 aprile 2019, 10:45

Il vescovo Italo Castellani ha salutato nei giorni scorsi le autorità civili e militari dell'Arcidiocesi di Lucca. All'incontro, avvenuto nelle sale nell’abitazione del vescovo hanno partecipato il prefetto Maria Laura Simonetti, il presidente della Provincia Luca Menesini, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini