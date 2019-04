Cronaca



Organizzano una rievocazione storica con divise delle SS: due lucchesi tra gli indagati

sabato, 6 aprile 2019, 11:36

Avevano organizzato una rievocazione storica, indossando uniformi militari, di foggia tedesca, risalenti al secondo conflitto mondiale, con fregi e mostrine proprie delle divise appartenenti alle “Waffen SS”.



E' successo il 27 gennaio, ricorrenza della Giornata della Memoria, a Lizzano in Belvedere (Bo), frazione Vidiciatico. Per tale fatto la procura della repubblica di Bologna ha delegato un’attività di indagine alla polizia di stato per il reato di apologia di terrorismo o crimini contro l’umanità.

Nei giorni scorsi gli operatori della Digos della questura di Lucca, contemporaneamente alle Digos delle questure di Bologna, Torino, Firenze, Verona e Varese, hanno eseguito delle perquisizioni a carico dei cinque indagati, due dei quali sono residenti a Lucca.

L’attività di polizia giudiziaria, coordinata dal sostituto procuratore della procura di Bologna, dottor Antonio Gustapane, ha permesso di rinvenire e sequestrare nelle abitazioni degli indagati diverse uniformi riproducenti quelle indossate dall’esercito nazista, tra le quali quelle utilizzate a Lizzano in Belvedere, nonché gadgets, come berretti, spille ed adesivi, con simboli nazisti (aquile, svastiche) ed armi giocattolo, utilizzate in diverse rievocazioni storiche alle quali il gruppo ha partecipato.

I soggetti deferiti all’autorità giudiziaria sono tutti italiani. Per alcuni di essi è stato possibile verificare la vicinanza a gruppi di estrema destra come Forza Nuova; solo alcuni annoverano precedenti penali, in particolare un soggetto era stato già denunciato all’autorità giudiziaria per discriminazione razziale.

Tutto il materiale, sequestrato a Lucca, è stato rinvenuto nell’abitazione di uno solo dei due indagati, il quale, oltre a consegnarlo immediatamente, ha fornito agli operatori una dettagliata descrizione delle divise naziste Waffen SS delle truppe da montagna “Edelweiss”, dei distintivi metallici e del loro significato.

E’ stata consegnata la replica da soft-air di un fucile mitragliatore modello MP40, con cinghia in cuoio e tappo rosso sul vivo di volata utilizzata a Lizzano in Belvedere, il 27 gennaio.