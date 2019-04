Cronaca



Passaggio a livello di Cerasomma, segnaletica insufficiente

venerdì, 26 aprile 2019, 16:30

di gabriele muratori

Un problema persistente da anni che riguarda la scarsa cartellonistica di segnalazione del passaggio a livello di Cerasomma, sulla via Pisana, di incrocio con la via omonima, è quanto lamentato da tempo dai residenti della zona alla direzione ferroviaria regionale. Nulla da dire per ciò che riguarda la regolare cartellonistica posizionata lungo la principale via Pisana da ambo le parti, ma molto invece per quella inesistente per chi proviene dalla via di Cerasomma e vuole svoltare a destra verso Lucca. "Non esiste infatti il semaforo per chi proviene dalla chiesa del paese in direzione via Pisana" - sostengono alcuni residenti - "ed alla fine della via secondaria, l'acuta curva che si interseca con la strada principale, rende difficile vedere se il semaforo del passaggio a livello è acceso o no". E' successo più di una volta infatti, come ci raccontano alcuni abitanti, che le automobili che non riescono a vedere in tempo il semaforo rosso e che svoltano verso città, soprattutto di giorno, passate le sbarre nel mentre che stanno chiudendo, restino imprigionate dentro il passaggio a livello stesso, con grave pericolo per chi è a bordo dell'auto oltre che per il treno in arrivo. Il semaforo posto accanto al passaggio a livello, è utile per chi transita sulla via Pisana, ma per chi invece proviene dalla via di Cerasomma, è esso troppo angolato e difficile da vedere per tempo. "Ne servirebbe un altro, predisposto proprio per chi arriva dal paese" - richiedono alcuni residenti - "speriamo che le ferrovie intervengano entro breve, prima che possa accadere il peggio".