Provincia, via libera a bando per contributi alle famiglie

martedì, 30 aprile 2019, 12:55

C'è tempo fino al prossimo 14 Giugno per chiedere i contributi, messi a disposizione dalla Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con reddito Isee compreso tra 15.748,79 e 25.000 euro, per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale didattico vario) degli alunni che frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado nel prossimo anno scolastico 2019/2020.

Per supportare le necessità di questi nuclei familiari e garantire comunque il diritto allo studio dei ragazzi in età scolare, i due enti hanno suddiviso il contributo in due parti. La prima, di 30mila euro, sarà destinata alle scuole superiori di primo e secondo grado per il progetto Banca del Libro che prevede il comodato gratuito dei testi scolastici anche per accrescere il numero dei fruitori ed incrementare così i libri destinati a ciascuno degli studenti beneficiari.

La seconda (70mila euro), ossia quella relativa al bando pubblico, sarà a sostegno delle famiglie con reddito Isee compreso tra 15.748,79 e 25.000 euro per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale didattico vario) degli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Gli interessati possono scaricare la domanda dalla home page del sito della Provincia di Lucca (www.provincia.lucca.it ) dove sono consultabili anche tutte le modalità di presentazione. Il termine ultimo è fissato alle ore 12 del 14 Giugno 2019. Le domande possono essere presentate a mano all'Ufficio protocollo della Provincia, o tramite posta cartacea (fa fede il timbro postale), oppure via posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it .

La graduatoria degli ammessi al bando e in possesso dei requisiti richiesti sarà approvata entro il 26 luglio 2019. Per il progetto Banca del Libro, a luglio sarà effettuata la selezione delle scuole per la successiva erogazione del contributo agli istituti scolastici.

Da sottolineare che, in analogia al bando provinciale, le famiglie con fascia di reddito ISEE compresa tra 0 euro e 15.748,78 euro possono fare domanda per il beneficio economico denominato "Pacchetto Scuola anno scolastico 2019/2020" entro il 31 maggio 2019 presso il proprio Comune di residenza dov'è reperibile anche la relativa modulistica.

Per ulteriori informazioni (solo per il bando provinciale): Ufficio Servizi generali, politiche educative e rete scolastica della Provincia: tel.0583/417313 – 417728; e-mail mara.marchetti@provincia.lucca.it