Quartieri Social: apre il Parco di Sant'Anna, area a verde e sportiva a disposizione degli abitanti del quartiere

giovedì, 11 aprile 2019, 16:13

La riqualificazione dell'area a verde con impianti sportivi compresa fra viale Einaudi e via Matteotti fa parte dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) inclusi nel più vasto programma dei Quartieri Social, portati avanti dall'amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita di chi abita nelle aree esterne al centro storico. Il processo di riqualificazione è stato portato avanti in questi mesi attraverso un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini e associazioni che da anni operano a Sant'Anna, come la onlus Parco Sant'Anna e il circolo Arci di Piazzale Sforza.

Lunedì prossimo alle 15 il Parco verrà inaugurato con una cerimonia che coinvolgerà gli abitanti di Sant'Anna, le associazioni, l'amministrazione comunale, la Regione e le autorità cittadine. Parteciperanno in particolare i bambini della scuola elementare Don Milani che stanno seguendo in classe un progetto di educazione civica e ambientale e che per l'occasione appenderanno le loro regole sull'utilizzo del parco su un cartellone e canteranno una canzone a tema. Allieteranno il pomeriggio il gruppo degli sbandieratori di Sant'Anna.

A questo momento pubblico di apertura del parco seguirà, nel mese di giugno, una vera e propria giornata di festa dello sport, con tra l'altro istruttori fitness che insegneranno a utilizzare le attrezzature del parco.

Gli interventi di riqualificazione. Sono costati 595.000 euro e restituiscono agli abitanti di Sant'Anna un complesso sportivo e per il tempo libero adatto a bambini, adolescenti, adulti, famiglie e anziani, integrato e strettamente connesso con l’area di piazzale Sforza.

L'area si compone di un parco pubblico con camminamenti, alberature, panchine e tavoli, ponti di attraversamento del fosso, che è stato oggetto di un intervento complessivo di messa in sicurezza per evitare allagamenti che si erano verificati in passato. Per i bambini e i ragazzi è stato attrezzato un parco giochi. Un percorso fitness gira attorno al parco, con piazzole di sosta e attrezzi per gli esercizi. Il campo polivalente limitrofo è utilizzabile per il basket, il calcetto e il pattinaggio. Una barriera a verde a pergolato protegge la porzione del parco che affaccia su viale Einaudi, oltre ad ombreggiare una parte del percorso fitness. Il parco è stato dotato di illuminazione con impianti a led.