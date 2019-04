Cronaca



Raddoppio ferroviario linea Firenze – Pistoia – Viareggio: sospesa la circolazione dei treni da sabato a lunedì

venerdì, 5 aprile 2019, 16:05

Proseguono gli interventi del primo lotto del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15 di sabato 6 alle 5 di lunedì 8 aprile. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie.

Nello specifico i lavori consistono nella realizzazione di più tratti di rilevato ferroviario in affiancamento all'attuale, di opere propedeutiche all'eliminazione dei passaggi a livello, della platea di varo dell'impalcato metallico del ponte sul fiume Ombrone e di attività di costruzione della nuova galleria "Serravalle".

Saranno circa 100 gli operatori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati ogni giorno nel prossimo fine settimana con 30 mezzi nei diversi cantieri fissi e mobili.

I sistemi di vendita dell'impresa ferroviaria sono aggiornati con l'offerta di trasporto prevista.