Rapina uno studente e lo spintona per garantirsi la fuga: denunciato clandestino

mercoledì, 24 aprile 2019, 15:51

Proseguono i preparativi della diocesi per l'ingresso del vescovo Paolo nella città di Lucca. La messa delle ore 18 in Cattedrale sarà il culmine di una giornata intensa all'insegna dell'incontro con l'altro e della convivialità per salutare la comunità religiosa e civile del territorio di Lucca

martedì, 23 aprile 2019, 21:30

Giuliano Lombardi, 69 anni, è morto nella sua casa dell’Arancio dopo una breve malattia. Lascia la moglie Gabriella, il figlio Walter carabiniere a Bologna e la figlia Alessia giornalista

martedì, 23 aprile 2019, 14:43

Lo ha stabilito il Servizio Fitosanitario della Regione Toscana. L'amministrazione si impegna a mettere a dimora nuove piante. L'amministrazione comunale si impegna a mettere a dimora, compatibilmente con la sicurezza stradale, nuove piante adatte al contesto

martedì, 23 aprile 2019, 11:23

“Si è concluso positivamente il confronto con la CGIL Livorno che era stato attivato a seguito della proclamazione dello stato di agitazione”. Afferma la direzione aziendale della ASL Toscana nord ovest

martedì, 23 aprile 2019, 10:42

Gli appuntamenti: in piazza XX Settembre, in Cattedrale, in Cortile degli Svizzeri e in piazza S. Francesco (alle 18.00) con il concerto di Nada

domenica, 21 aprile 2019, 22:52

Ecco com'era ridotto questa mattina il parco fluviale in corrispondenza del circolo ippico. Sporcizia sparsa qua e là: colpa di chi la lascia o di chi non la porta via?