Cronaca



Riscontrate irregolarità in un laboratorio di pasticceria: oltre 10 mila euro di multa

mercoledì, 10 aprile 2019, 12:27

Stamattina i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Lucca hanno eseguito un servizio di prevenzione e controllo all'indirizzo di un laboratorio di pasticceria del centro storico del capoluogo.



Nella circostanza è stata accertata e contestata al titolare dell'attività la presenza di diversi lavoratori in nero (quattro su un totale di otto) e la mancata sottoposizione dei dipendenti ai controlli medici previsti per chi espleta con continuità attività lavorativa notturna. Accertata inoltre la presenza di un sistema di videosorveglianza atto al controllo a distanza dei dipendenti, non autorizzato.



Nel complesso sono state elevate sanzioni pecuniarie, amministrative e penali, per un importo superiore a 10 mila euro. Al momento l'attività è stata sospesa dai militari in attesa che le singole irregolarità vengano sanate dal titolare.