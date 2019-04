Cronaca



Rubano all'Esselunga, foglio di via per madre e figlia

sabato, 27 aprile 2019, 09:19

Nella serata del 26 aprile le volanti della polizia di stato sono intervenute all'Esselunga di via Dante Alighieri per un furto di merce (generi alimentari: salmone, grana, cosmetici, affettati, verdure e videogiochi) dal valore complessivo di 558 euro.



La malvivente è stata prontamente fermata e identificata. Si tratta di una donna livornese di 35 anni, già nota alle forze dell'ordine per pregressi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La stessa è stata denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.



Nel corso dell'intervento all'esterno dell'attività commerciale, gli operatori prontamente, hanno notato anche un'altra donna con un atteggiamento sospetto che in auto attendeva l'arrivo della donna. Anche questa, prontamente raggiunta dagli operatori, è stata identificata in M. T., residente a Livorno, madre dell'autrice del furto.



Attesi i numerosi precedenti, a carico delle due donne, è stato adottato dal questore il foglio di via obbligatorio.